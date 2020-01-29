شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر رئيس اتحاد اليد يتحدث بعد إنجاز إفريقيا: «اليد» و«صلاح» مصدر السعادة في الرياضة (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن المنتخب الوطنى لن يخوض نهائيات أولمبياد طوكيو 2020 من أجل التمثيل المشرف، وإنما سيسعى للتواجد ضمن الأربعة الكبار بالبطولة. وشدد «نصر» في حواره لـ«المصرى اليوم» على أن كرة اليد تواجه تجاهلًا إعلاميًا رغم الإنجازات التي تتحقق خلال الفترة السابقة في كل المنتخبات، وقال: «كرة اليد ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى الأكثر إسعادًا للرياضة المصرية، ولا يلقيان التقدير المناسب من الإعلام».

وأوضح «نصر» أن حصد بطولة إفريقيا يعد إنجازًا كبيرًا تحقق بفضل مساندة وزارة الرياضة واللاعبين والمدرب الإسبانى، مؤكدًا أن اتحاد اليد بدأ الإعداد مبكرًا لأولمبياد طوكيو من أجل الظهور بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

وشدد رئيس اتحاد اليد على عدم اعتزال أحمد الأحمر، نجم كرة اليد قبل مونديال 2021، مؤكدًا أنه إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق سواء في الأولمبياد أو المونديال. وتحدث هشام نصر عن المشاكل التي تواجه كرة اليد وكيفية مواجهتها وأشياء أخرى في هذا الحوار:

■ بداية.. هل كنت تتوقع حصد بطولة إفريقيا بتونس؟

- دعنى أؤكد لك أننا نسير وفقا لخطة محددة منذ أن تولينا المسؤولية، سواء بالنسبة لمنتخبات الناشئين أو الكبار، وبطولة إفريقيا بتونس كانت من أهم البطولات التي نضعها في اعتبارنا من أجل الفوز بها، وساعدنا على ذلك امتلاكنا لأفضل العناصر من اللاعبين، بالإضافة إلى المدرب الإسبانى «روبرتو جارسيا» الذي وضع خططًا مختلفة في كل مباراة على حدة، ففاجأ المنافسين بها حتى حصدنا اللقب وتأهلنا إلى الأولمبياد.

■ هل الإنجاز يحسب للمدرب الإسبانى فقط؟

- لم أقل ذلك، بل هي منظومة تبدأ بمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفنى، وأؤكد لك أننا حققنا أربعة أهداف بعد الفوز ببطولة إفريقيا بتونس أولها حصد اللقب الإفريقى، والثانى الفوز على تونس صاحب الأرض لأول مرة في التاريخ في عقر داره، والثالث التأهل إلى الأولمبياد.. ثم أخيرا التواجد على رأس مجموعة في المونديال.

■ ما أصعب مباراة خاضها الفريق في البطولة؟

- أعتقد أن مباراة الجزائر في المربع الذهبى كانت الأصعب، كون المنافس يمتلك لاعبين مميزين وعناصر شابة سيكون لها مستقبل كبير في المرحلة المقبلة، فضلا عن مواجهة تونس في نهائى البطولة، باعتبار أن المنافس كان صاحب الأرض والجمهور واستطعنا الفوز عليه.

■ البعض يردد أن «اليد» لا يلقى دعما من وزارة الرياضة!!

- هذا الكلام عار تماما من الصحة.. بل يمكن القول إن وزارة الرياضة هي الداعم الرئيسى لاتحاد اليد.. ويكفى أنها تتحمل الراتب الشهرى للمدرب الأجنبى، بالإضافة للمكافآت الخاصة التي وعدنا بها الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة عندما استقبلنا في المطار، لكن إذا كنت تتحدث عن الدعم الذي نواجهه، فهناك لوم من جانب الاتحاد على وسائل الإعلام.

■ كيف؟

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- أعتقد أن الفترة الأخيرة كانت كرة اليد ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى هما مصدر السعادة في الرياضة المصرية، لكننا لم نلق التقدير المناسب من جانب وسائل الإعلام في تغطية البطولات المختلفة.. ولا نقارن أنفسنا بألعاب أخرى، لكن عندما نخوض بطولة يكون المطلوب منا هو تحقيق أكبر نتيجة بها.. ومن ثم فإننا نحتاج إلى المساندة الإعلامية من بداية البطولة وليس عندما نحصد الألقاب.

■ كيف سيتم الإعداد لأولمبياد طوكيو؟

- لدينا خطة للإعداد، سواء معسكرات داخلية أو خارجية في فرنسا والسويد، وستتم مناقشتها مع المدرب الأجنبى ومجلس الإدارة في المرحلة المقبلة.

■ هل يمكن أن نحقق ميدالية أوليمبية؟

- دعنا نتفق على أن خوض نهائيات الأولمبياد تختلف عن خوض بطولات المونديال، فالأولمبياد بها أفضل 12 منتخبا على مستوى العالم، ومن ثم فإن الفوز في كل مباراة تدفعك إلى مركز متقدم، ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية، والتواجد ضمن الأربعة الكبار في الأولمبياد.

■ لماذا يتردد أن منتخب اليد يحتاج إلى تجديد الدماء لكثرة عناصر الخبرة به؟

- الفريق يمتلك مزيجا من عناصر الشباب والخبرة بشكل كبير، وهو ما نعيه جيدا مع الجهاز الفنى والإدارة الفنية بالاتحاد، وأؤكد لك أننا لن نقع في الخطأ الذي وقع فيه منتخب تونس بكثرة عناصر الخبرة في لاعبيه.

■ ما حقيقة تفكير أحمد الأحمر في الاعتزال؟

- أحمد الأحمر بمثابة نجلى ووالده صديقى ولن نسمح له بالاعتزال قبل المونديال كونه إحدى الركائز الأساسية في الفريق، وسيساعدنا كثيرا في البطولات المقبلة.

■ لماذا لم تقم بوضع سقف لقيمة عقود اللاعبين؟

- أي قيمة التي تتحدث عنها حتى أضع سقفا لها.. «إحنا غلابة» ولا يمكن أن تقارن قيمة عقود كافة لاعبى اليد بـ3 من نظرائهم في كرة القدم، لكننى أؤكد لك أن الأندية طلبت عدم وضع سقف للعقود، وهو ما نقوم بدراسته بعد الاجتماع بهم في الفترة المقبلة.

■ هل فعلا هناك خلاف مع خالد حمودة بسبب عدم تعيينه مديرا لبطولة المونديال؟

- لا يوجد أي خلاف مع خالد حمودة أو غيره.. وأعتقد أن «حمودة» أكبر من أن يكون مديرا لبطولة باعتبار أنه كان رئيسا سابقا لاتحاد اليد ويتولى حاليا منصب مدير المسابقات بالكاف، فضلا عن حسين لبيب مدير البطولة الذي تم اختياره أحد الكفاءات الإدارية التي ستظهر خلال المونديال.