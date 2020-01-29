شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحطيم الأرقام القياسية على حساب وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وست هام يونايتد، في العاشرة إلا ربع، على استاد لندن الأوليمبى، ضمن منافسات مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز. يدخل أبناء الألمانى يورجن كلوب اللقاء ساعيًا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل زيادة الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتى ليكون فارق النقاط 19 نقطة من أجل اقتناص اللقب الغالى والتتويج بالدورى الإنجليزى الممتاز. ويفتقد ليفربول لخدمات ساديو مانى وشيردان شاكيرى للإصابة، ومعهما جيمس ميلنر ونابى كيتا وناثان كلاين، ويتطلع الريدز إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة لمواصلة سلسلة الانتصارات هذا الموسم بالدورى الإنجليزى، إلى جانب تحطيم الأرقام القياسية بالبريميرليج.

ويدخل كلوب اللقاء بتشكيل يتكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه كل من أندى روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، تشامبرلين، فابينو، جوردان هندرسون، ديفوك أوريجى، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

على جانب آخر، فإن وست هام يُعانى في هذه الفترة، رغم إقالة بيلجرينى وتعيين ديفيد مويس مؤخرًا، حيث يحتل الفريق المركز 17 ولديه 23 نقطة فقط، ويبتعد عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف فقط عن بورنموث. ويسعى وست هام، بقيادة ديفيد مويس، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول ومحاولة استغلال عنصرى الملعب والجمهور والخروج بنقطة على الأقل، في محاولة لعرقلة قطار الريدز الذي لا يتوقف في الدورى الإنجليزى هذا الموسم. ويدخل مويس اللقاء بتشكيل يتكون من راندلوف في حراسة المرمى، وأمامه كل من أرثر ماسواكو، آرون كريسويل، أنجيلو أوجبونا، عيسى ديوب، بابلو زاباليتا، روبرت سنودجراس، ديكلان رايس، مارك نوبل، لانزينى، سيباستيان هالار.