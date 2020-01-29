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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28/1/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء فى مقدمتها أكد ألفرنسى كارتيرون، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه قرر استبعاد كل من طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد عبد الشافى ومحمود شيكابالا. أكد ألفرنسى كارتيرون، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه قرر استبعاد كل من طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد عبد الشافى ومحمود شيكابالا.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى فى السودان لمواجهة الهلال أعلن النادى الأهلى أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، سوف يترأس بعثة ألفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السودان، بعد غدٍ الخميس.. Advertisements تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع نظيره الزمالك بنتيجة 20 /20، فى إطار قمة كرة اليد المؤجلة من ختام الدور الأول من دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2000.. أعلن ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للزمالك قيد كل من: أحمد عيد ومحمود جنش فى القائمة الأفريقية للفريق بجانب قيد كاسونجو كابنجو. أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز، قائمة مباراة نادى مصر، التى تقام فى السابعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية.. أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى الأهلي، انتقال عمار حمدى، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر..

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