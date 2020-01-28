الثلاثاء 28 يناير 2020

إنتهت مباراة وادي دجلة ضد الزمالك والتي جمعت الفريقان على ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ما جعل الزمالك يبتعد أكثر عن الأهلي متصدر الترتيب .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 " الضوء على ترتيب الدوري المصري بعد تعادل وادي دجلة ضد الزمالك.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك