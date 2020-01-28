الجزيرة يصعد للمركز الثاني في الدوري الإماراتي

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صعد الجزيرة الى المركز الثاني موقتا بعد فوزه الثمين على مضيفه الظفرة 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويدين الجزيرة بفوزه الى هدافه الدولي علي مبخوت الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة، ليلحق الهزيمة الاولى بالظفرة في اخر ست مباريات.

ورفع الجزيرة رصيده الى 27 نقطة ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن الشارقة الذي يلعب مع خورفكان الاربعاء، بينما تراجع الظفرة للمركز السادس وله 23 نقطة.

وانتهى دربي دبي بين الوصل ومضيفه النصر بالتعادل صفر-صفر، ليبقى الاول سابعا برصيد 22 نقطة، ويتقدم الثاني للخامس وله 24 نقطة.

وحقق بني ياس فوزا كبيرا على مضيفه عجمان باربعة اهداف سجلها سهيل النوبي (13 و27) وسلطان الشامسي (24 و72)، مقابل هدف للبرازيلي فاندر فييرا (52 من ركلة جزاء).

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ورفع بني ياس رصيده الى 17 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد عجمان عند 14 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.

ويلعب الاربعاء ايضا في ختام المرحلة، شباب الاهلي مع حتا، والوحدة مع الفجيرة.

أهداف مباراة الجزيرة والظفرة: