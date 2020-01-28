باريس سان جيرمان يعرض ضم مارسيلو من ريال مدريد بالميركاتو الشتوي

تلقي النجم البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد عرضاً جيداً من باريس سان جيرمان للرحيل إلي النادي الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي، جاء ذلك وفق ما نقله البرنامج الأسباني الشهير “التشرينجيتو”، والذي أكد إن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان قاموا بعرض للبرازيلي مارسيلو للانضمام لصفوف النادي الباريسي والانتقال إلي حديقة الأمراء لتعويض الرحيل المتوقع للظهير الفرنسي لايفين كووزاوا في يناير.

حيث أنه بالوقت الحالي يجلس علي مقاعد بدلاء ريال مدريد، وعدم الاعتماد عليه، كما أكد البرنامج بأن مصير مارسيلو مع ريال مدريد في الصيف القادم يشبه الظلام، وخاصة وأن الفريق سيستعيد ظهيره المُعار إلي بوروسيا دورتموند، المغربي أشرف حكيمي.

الجدير بالذكر ان مارسيلو يدخل بدائرة إهتمام العديد من الأندية الإنجليزية، من أجل اللعب لصالحهما سواء في يناير الجاري أو الصيف القادم علي الترتيب.