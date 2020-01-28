شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة... الزمالك ضد وادي دجلة.. هجوم دجلاوي وتراجع للأبيض 1-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصطدم الزمالك مع وادي دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، في تحدي جديد لأصحاب الرداء الأبيض بالمسابقة المحلية.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته فى البطولة المحلية، بعدما حقق ثلاث انتصارات متتالية أمام أسوان وطنطا والجونة، فى الجولات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على الترتيب من منافسات الدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالهم 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

يركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع لاعبى الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية أمام وادى دجلة فى مواجهة اليوم، ليواصل الفريق مشوار انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز خاصة بعدما ضمن الفريق الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، لذا يُركز المدرب الفرنسى على مواصلة المشوار فى البطولة المحلية فى ظل المنافسة الشرسة مع أندية المربع الذهبى فى الموسم الجارى.

يدرس الفرنسى كارتيرون إجراء عدد من التغييرات على تشكيل فريقه الأساسى أمام وادى دجلة، لتعويض الغيابات ضمن صفوف الفريق بعد تأكد غياب الثنائى طارق حامد، لاعب وسط الأبيض وعمر السعيد، مهاجم الفريق، بعد حصولهما على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى، بالإضافة إلى غياب المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، عن المباراة، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، حيث شارك وقتها أحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، ليفضل كارتيرون إراحته وعدم المجازفة به أيضاً فى لقاء الليلة، كما حذر المدرب الفرنسى لاعبى الأبيض من خطورة لاعبى وادى دجلة خاصة لإجادتهم التمريرات القصيرة السريعة واستغلال المساحات وهو ما يُمكن أن يُمثل خطورة على دفاعات الأبيض، ومن المتوقع، أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، محمد حسن وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وشيكابالا أو أحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فى المقابل، يسعى اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لتحفيز لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، بعدما حرص على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة للوقوف على نقاط الضعف والثغرات التى من الممكن أن يعتمد عليها لبناء خطة مباراة الليلة، خاصة بعدما استعاد الفريق انتصاراته بالفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها الفريق فى المسابقة المحلية وسيعتمد المدرب اليونانى على خبرات حارسه محمد عبد المنصف "أوسة" بجانب حماس اللاعبين الشباب حيث يمتلك الفريق مجموعة من المواهب الصاعدة وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبد العاطى إضافة إلى خبرات حسام عرفات لاعب الفريق الحالى والزمالك السابق.

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبى الفريق الضغط على مدافعي دجلة من بداية اللقاء لابطال مفعول الطريقة التى يلعب ىبها الفريق الدجلاوي ومنعهم من بناء هجمات سريعة على مرمى الفريق الأبيض .

كاريترون حرص على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق يشرح لهم طريقة لعب دجلة تحت قيادة تاكيس جونيس المدير الفنى الفني للفريق وكيفية ابطال مفعول هذه الطريقة بالضغط عليهم فيجبرهم على تشتيت الكرة او ارتكاب اخطاء مما يجعلهم غير منظمين فى بناء الهجمات .

تاكيس جونيس يعتمد فى طريقته مع دجلة على التحضير من الخلف بمشاركة حارس مرمى الفريق وعدم تشتيت الكرة حتي يستفيد من كل الهجمة وليس لمجرد التخلص من الكرة .

وجاء تشكيل الزمالك كالأتي :



أحداث مباراة الزمالك ووادي دجلة: انطلاق المباراة الدقيقة 2 هجمة لدجلة من الجبهة اليسرى

الدقيقة 4 أحمد بيكهام يمنع هدف مؤكد من أمام مصطفى محمد

الدقيقة 5 توقف الكرة لعلاج بيكهام

الدقيقة 7 محمد عبد العاطي يبعد كرة أوناجم إلى ركنية ويفشل في استغلالها لاعبي الزمالك

الدقيقة 10 رفيق كابو يقود هجمة من الجبهة اليمنى والونش يحولها ركنية

الدقيقة 12 دجلة يعتمد على الدفاع المتقدم لتعطيل مفاتيح لعب الزمالك

الدقيقة 15 مصطفى محمد يسجل هدف التقدم للزمالك من كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 16 تسديدة لدجلة على مرمى الزمالك ولكن في يد أبو جبل

الدقيقة 18 تسلل على أحمد زيزو بعد استلام تمريرة شيكبالا

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الدقيقة 21 استحواذ لدجلة في وسط الملعب في محاولة للتعادل

الدقيقة 23 اشتباك بين محمود علاء ورجب عمران وتحذير من الحكم

الدقيقة 25 أبو جبل يحول هجمة دجلة إلى ركنية

الدقيقة 30 هجمة للزمالك ولكن يبعدها دفاع دجلة

الدقيقة 31 ارتطام الكرة في وجه حازم امام وايقاف اللعب للاطمئنان عليه

الدقيقة 32 اعتراض لاعبي دجلة لعدم احتساب ركلة جزاء لارتطام الكرة بيد الونش

الدقيقة 36 تسلل على دجلة لوقوع لاعبه في مصيدة التسلل

الدقيقة 40 ركلة ركنية للزمالك

الدقيقة 42 تعادل وادي دجلة عن طريق أحمد سعيد

الدقيقة 43 ركلة حرة مباشرة لشيكابالا من منطقة سحرية حول منطقة الجزاء

الدقيقة 45 شيكابالا يلعب عرضية خطيرة ويبعدها عبد المنصف

الدقيقة 46 ركينة للزمالك من الجبهة اليسرى

الدقيقة 47 ركلة حرة على الزمالك لصالح عبد المنصف

نهاية الشوط الول بتالتعادل 1/1

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 46 أوناجم يهدر فرصة للزمالك من عرضية متقنة

الدقيقة 49 رفيق كابو يضيع انفراد لدجلة وانقذا من أبو جبل

الدقيقة 52 أوناجم يهدر فرصة التقدم للزمالك "بروحين"

الدقيقة 54 عرقلة يعقوبو لاعب دجلة على حدود منطقة الجزاء وركلة حرة مباشرة

الدقيقة 57 ضغط من دجلة وتراجع للزمالك

الدقيقة 60 هدف ضائع لدجلة وانقاذ من محمود علاء

الدقيقة 61 خروج شيكابالا ونزول محمد حسن

الدقيقة 63 عرضية خطيرة لدجلة ويبعدها الونش ويرتطم مع أبو جبل

الدقيقة 67 الزمالك يبدأ التحضير من وسط ملعبه وانتشار جيد للاعبي دجلة

الدقيقة 69 ركنية لدجلة ولكن يمسك بها أبو جبل

الدقيقة 72 خروج أوناجم ونزول مصطفى فتحي

الدقيقة 75 هجمة لدجلة يضيعه حسام عرفات واعتراض جهاز دجلة للمطالبة بركلة جزاء

الدقيقة 80 خروج فرجاني ساسي ونزول إسلام جابر

الدقيقة 81 هجمة خطيرة لدجلة وتخرج إلى ركلة ركنية