الامارات | 3 مليون درهم إماراتي عائد تذاكر السوبر المصري في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليون درهم إماراتي عائد تذاكر السوبر المصري في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل ,المكلف بملف مباراة السوبر المصري المقرر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 20 فبراير المقبل، عن بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي بهذا الخصوص، والمكاسب التي تحققت للجانب المصري.

وقال فضل في تصريحات صحافية إن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة، وفي مقدمتها تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية، حيث ارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوا من بينهم 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال، بدلا من 40 من بينهم 7 في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى إيجار ملاعب التدريب والانتقالات الداخلية التي تم تخصيص لكل بعثة 3 سيارات ليموزين وأوتوبيس مكيفة إضافة إلى نقل المهمات من خلال عربة خاصة، فيما زاد الاتفاق من بعثة الاتحاد المصري إلى 35 فردا.

وأضاف فضل أن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب، وتكاليف تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية.

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وأضاف المشرف على ملف مباراة السوبر أن مجلس أبوظبي سيتحمل أيضا نفقات الاحتفال الفني الذي سيسبق المباراة ، بالإضافة إلى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي ب 3 مليون درهم إماراتي.

وتوجه فضل بالشكر العميق لدولة الإمارات ومجلس أبو ظبي الرياضي الذي أثبت عمليا بهذا الاتفاق الشراكة والاندماج بين الشعبين المصري والإماراتي والتناغم بين قيادات البلدين.

سبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي