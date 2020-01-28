شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل الزمالك لمباراة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز حيث يضم هجوم الفريق مصطفي محمد وشيكابالا واحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم .

وضم التشكيل:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

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بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - اسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - امام عاشور - محمد حسن.

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة تاكيس جونيس عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك والذي يضم :

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى :محمد عبد المنصف

خط الدفاع: بسام وليد – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي - يعقوبو

خط الوسط: محمد عبد العاطي – أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – رفيق كابو -حسام عرفات

خط الهجوم: رجب عمران

ووصلت حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة وادي دجلة في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ووصل فريق وادي دجلة إلى الإستاد، ومن المقرر أن يعلن كل مدير فني عن تشكيل فريقه بعد قليل ويجري اللاعبون بعدها عمليات الأحماء .

يحتل الفريق الأبيض المركز الرابع برصيد 24 نقطة، في حين يحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة وادى دجلة، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر فى جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.