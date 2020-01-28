شكرا لقرائتكم نابولي يستعير ماتيو بوليتانو من إنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، استعارة ماتيو بوليتانو من صفوف إنتر ميلان.

وكان من المقرر أن يكون بوليتانو طرفا في صفقة مقايضة مع ليوناردو سبينازولا لاعب روما لكن المفاوضات بين الفريقين لم يكتب لها النجاح في وقت سابق من الشهر الجاري.

وانضم بوليتانو، 26 عاما، إلى إنتر ميلان في 2018 وشارك بشكل مستمر مع الفريق في الموسم الأول لانتقاله ، لكن مشاركاته تراجعت تحت قيادة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

وسجل بوليتانو هدفا خلال ثلاث مباريات شارك فيها مع المنتخب الإيطالي الأول.