كافاني يودع زملاءه في باريس تمهيدًا لانتقاله إلي أتليتكو 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

أحمد مجدي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية الحالية.



وينتهي عقد كافاني مع النادي الباريسي عقب نهاية الموسم الحالي، ورغم أنه سيرحل مجانًا في الصيف المقبل في حال عدم رحيله قبل انتهاء شهر يناير الجاري، إلا أن إدارة النادي ترفض التخلي عنه بأقل من 30 مليون يورو.

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ويسعى كافاني للرحيل عن باريس بعد خروجه من حسابات مدربه الألماني توماس توخيل الذي بات يفضل عليه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ويرغب بالانتقال إلى صفوف الروخي بلانكوس لكي يلعب بشكل منتظم.

باريس لم يوافق على رحيل كافاني حتي الآن وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، قام كافاني بتوديع زملاءه في باريس سان جيرمان استعدادًا لرحيله عن الفريق والتوقيع لأتلتيكو مدريد، حيث يتواجد شقيقه ووكيل أعماله في العاصمة الإسبانية منذ يوم الاثنين الماضي للاتفاق على تفاصيل العقد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان ما زال حتي الآن يحاول تعطيل الصفقة، ومصمم على المبلغ الذي حدده البالغ 30 مليون يورو، بينما أبدى أتلتيكو مدريد استعداده لدفع 15 مليون يورو على إعتبار أن عقد اللاعب شارف على الانتهاء.

وستكون الساعات المقبلة مصيرية بالنسبة لمستقبل كافاني، وتتوقع العديد من المصادر أن يتوصل الناديين لإتفاق في نهاية المطاف يضمن انتقال المهاجم الأوروجوياني إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.