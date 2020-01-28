شكرا لقرائتكم رسميا ..الفيفا يمنع القيد لـ المصري البور سعيدي موسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو اتحاد الكرة خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يؤكد فيه إيقاف القيد للنادي المصري لمدة موسم ونصف تبدا من يناير الجاري ختي نهاية الموسم المقبل 2020/2021 بسبب ازمة اللاعب شيخ موكورو وهو ما سيضع مسئولو النادي ابمصري فس ازمة.

انتظر مسئولو المصرى البورسعيدى وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى لاتحاد الكرة المصرى، لإنهاء أزمة القيد الشتوى بعدما قام اللاعب الشيخ موكورو بحل أزمته مع ناديه السابق هلال الأبيض ، وشارك مع الفريق البورسعيدى فى لقائه الأخير بالدورى أمام أسوان والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

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وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفا فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.