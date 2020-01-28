شكرا لقرائتكم سفير مصر فى السودان: تأمين بعثة الأهلى بالكامل.. وتم القبض على المحرضين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس ، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التي أكدت على توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلي سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان. وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة في أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة ؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.

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