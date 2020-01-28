شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب شركة الملابس بزى خاص للحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب وفد اتحاد الكرة الذي عقد جلسته مع شركة ملابس المنتخب راعي الفراعنة تصميم زي خاص بالحكام يظهرون به في مباريات الدوري الممتاز الموسم المقبل ووعدهم مسئولو الشركة بدراسة الأمر
كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل رحلة وفد الجبلاية الثلاثى إلى ألمانيا مؤخرا لمناقشة عقد شركة الملابس الجديد، وضم الوفد بجانب فضل الثنائى محمد عبد الله عضو الجبلاية ومحمد زاهر مدير إدارة التسويق.
وتابع نجم الأهلى السابق أنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على التصميم الجديد لقميص منتخب مصر الأول وكذلك قميص المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، الذى سيكون منفصلا تماما وفقا للوائح الأولمبياد، كما تم وضع منتخبات النسائية والشاطئية والصالات فى الاعتبار وتخصيص ملابس لهم.
وأضاف محمد فضل أن منتخب مصر سيظهر بالقميص الجديد فى شهر سبتمبر المقبل وهو نفس الأمر بالنسبة لجميع منتخبات العالم، إلا اننا نحاول مع الشركة الحصول على القميص الجديد قبل هذا الموعد.
وأردف عضو اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق ايضا على احتياجات المنتخبات فى الفترة المقبلة ومواعيد وصول الدفعات المقبلة بحيث يتم توفير احتياجات كل المنتخبات.
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