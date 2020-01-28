شكرا لقرائتكم طاقم حكام غيني لمباراة بيراميدز ونواذيبو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، في المباراة المقرر لها فى السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية فى المجموعات.

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وتواصلت الإدارة التنفيذية لنادى بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذى، مع مسئولى نادى نواذيبو خلال تواجد بعثة الفريق الموريتانى فى مصر لمواجهة المصرى البورسعيدى، بشأن إمكانية إقامة اللقاء الختامى لدور المجموعات بمصر بدلا من نواكشوط، وتم الاتفاق بين مسئولى الناديين، وتقديم طلب مشترك من الناديين للاتحاد الأفريقى، موضحا فيه تحمل نادى بيراميدز تكاليف إقامة وسفر العودة للفريق الضيف.

وأرسل الكاف خطابا رسميا لكل الأطراف المعنية، يخطره فيه بالموافقة على نقل المباراة لتقام على استاد "30 يونيو"، الدفاع الجوى بالقاهرة، يوم الأحد المقبل 2 فبراير، فى السادسة مساء، بعد الاتفاق بين الناديين.

وصعد فريقا بيراميدز والمصرى البوسعيدى إلى دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية كأول وثانٍ لمجموعتهما بدور المجموعات من البطولة الأفريقية.

كان بيراميدز قد تأهل بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.