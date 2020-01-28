شبيبة القبائل يُعين مدرب جديد بعد خيبة أمل دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي شبيبة القبائل المنافس بدوري المحترفين الجزائري، يوم الإثنين، تعاقده مع المدرب التونسي يامن الزلفاني، خلفًا للفرنسي هيبرت فيلود، الذي ترك منصبه قبل أيام على خلفية سوء النتائج.
وقال شبيبة القبائل في حسابه على فيسبوك، أن الزلفاني وقع على عقد يمتد لـ3 سنوات.
وخاض الزلفاني / 40 عامًا/ تجارب مع عدة أندية عربية وهي أبها السعودي، ونواذيبو الموريتاني، والمريخ السوداني، وظفار العماني. كما أشرف على الفئات السنية لنادي نيس الفرنسي.
يشار إلى أن شبيبة القبائل الذي ودع مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الجزائر، يحتل المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 24 نقطة متخلفًا بـ5 نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر.
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