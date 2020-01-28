رياضة | نجم تشيلسي يقترب من مجاورة إنيستا في فيسيل كوبي الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يقترب من مجاورة إنيستا في فيسيل كوبي الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الإعلامية الصادرة من العاصمة الإنجليزية لندن عن وجود إهتمام من فريق الكرة الأول بنادي فيسيل كوبي الياباني بالحصول على خدمات الدولي الإسباني بيدرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكان بيدرو قد فقد فرصة المشاركة أساسيًا مع البلوز وخرج من حسابات الإنجليزي لامبارد الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن فرصة اللعب أساسيًا خارج أسوار ستفامفورد بريدج .

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ولم يتبقى للاعب صاحب الإثنين وثلاثين عامًا في عقده سوى ستة اشهر فقط ويمكنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة الرحيل مجانًا دون أن يستفاد منه الفريق .

لكن البلوز يرغبون في بيعه الشتاء الجاري من أجل الإستفادة وحصد الأموال خاصةً أنه يتوفر على بعض العروض من فريق نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك للانجليزي ديفيد بيكهام ولوس أنجلوس جالاكسي .

وفي حالة نجح فيسيل كوبي في الفوز بخدمات بيدرو سوف يعود اللاعب الإسباني لمجاورة أسطورة اللاروخا أندريس إنيستا الذي رحل عن البلوجرانا الصيف الماضي بعد سلسلة من الإنجازات والنجاحات على جميع الأصعدة.