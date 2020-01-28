رياضة | عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الهلال السوداني يًثير أزمة كبرى قبل لقاء الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني أنها تعتزم التقدم بإحتجاج رسمي لدى الاتحاد الافريقي على تعيين الحكم الدولي المغربي رضوان جيد لإدارة مباراتهم ضد الاهلي يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وفي تصريحات متلفزة أدلى بها الأمين العام للفريق السوداني أكد أن فريقه إعترض على تعيين جيد للمباراة خاصًة وأن الفريق دائمًا ما يعاني من حكام شمال القرة السمراء .

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وأضاف " لا نثق في رضوان جيد وتعيينه حكمًا للمباراة يعتبر تحامل علينا ومجاملة للأهلي خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نعترض فيها على تعيين حكام من شمال أفريقيا .

وواصل " حينما أرسل الكاف حكامًا من الجزائر لإدارة مباراتنا ضد النجم الساحلي التونسي كان المراقف من المغرب وقررنا الإعتراض على ذلك " .

وأنهى " حكام جنوب أفريقيا ووسطها لا يقومون بالتحكيم لنا ويجب أن نفكر جميعًا في تنفيذ مشروع الفريق وأن لا تضيع إستثماراتنا هباء بسبب صافرات مشوهه.