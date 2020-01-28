شكرا لقرائتكم وفد اتحاد الكرة في ألمانيا يحسم التصميم الجديد لمنتخب مصر خلال موسم 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق وفد اتحاد الكرة الذي تواجد في ألمانيا الأسبوع المنقضي علي التصميم الجديد الذي سيظهر به منتخب مصر خلال الموسم المقبل 2021 والمشاركة في بطولة كأس الامم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتي لم يحسم الفراعنة التأهل إليها حتي الان حيث يتبقي للفراعنة 4 مباريات في التصفيات مباراتين أمام توجو ثم جزر القمر وكينيا .

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة انه تم الاتفاق هلي تصميم زي المنتخب المصري مشابه للزي الذى يظهر به المنتخب الايطالى وسيكون بألوان المعتادة وهي الاحمر والابيض والشورت الابيض والأسود علي ان يتم استلام هذه الملابس في نوفمبر من العام الجاري.

تابع المصدر انه سيتم تصميم زي خاص لمنتخب مصر من قبل الشركة الألمانية للمشاركة به في أوليمبياد طوكيو 2020.

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وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة لإدارة شئون اتحاد الكرة كلف محمد فضل وأحمد عبد الله عضوي اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، بالسفر إلى ألمانيا للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات لمناقشة التصميم الجديد لقميص المنتخب الوطني والتفاوض مع مسئولي الشركة على مدة العقد الجديد حيث ينتهي العقد الحالي في 2022 وتكلفته وكذلك تصميم زي المنتخبات في الفترة المقبلة والكمية المطلوبة لتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن سفر الثلاثى محمد فضل وأحمد عبد الله، عضوى اللجنة، ومحمد زاهر مدير التسويق، إلى ألمانيا، للتفاوض مع الشركة الألمانية الراعية لقميص المنتخبات قبل توقيع العقود بشكل رسمى.

وقال مسئولو اللجنة الخماسية، إن المجلس السابق برئاسة هانى أبو ريدة وقع مذكرة تفاهم فقط مع الشركة الألمانية، إلا أنه لم يتم توقيع العقود لمدة 4 سنوات وتحديدا حتى 2022، لذا ستقوم باللجنة الحالية بالتوقيع بعد سفر الوفد الثلاثى والتوصل لاتفاق على كافة التفاصيل وكذلك شكل قميص المنتخب الجديد.