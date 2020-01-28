رياضة | عاجل.. برشلونة يتخلي عن ضم نجم الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يتخلي عن ضم نجم الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على خروج جوهرة الدوري الإيطالي من حسابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكان برشلونة يواصل البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تعويض غياب الدولي الأوروجواياني لويس سواريز، بسبب الإصابة التي سيغيب على أثرها لمدة طويلة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن كريستوف بياتيك، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، خرج من حسابات نادي برشونة في الميركاتو الشتوي، الذي كان يسعى في الحصول على خدماته مؤخرا.

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وذكرت الصحيفة، أن بياتيك لا يناسب طريقة لعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة، ولذلك تم إستبعاده من تعويض غياب سواريز، علماً أن هناك عدة أسماء مازالت في قائمة اختيارات برشلونة للصفقات الشتوية.

وتداولت العديد من التقارير أنباء، عن قيام برشلونة بتجهيز مفاجأة قبل إغلاق الميركاتو الشتوي، وسط إهتمام النادي بعدة أسماء أبرزها رودريجو مورينو، أوباميانج، لاوتارو مارتينيز.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يحتل المركطز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن البلوجرانا.