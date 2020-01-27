شكرا لقرائتكم خبر عن روقة يُخطر الزمالك بحصوله على موافقة إنبى على فسخ الإعارة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك المُعار إلى إنبى، على موافقة النادى البترولى بصورة رسمية على قطع قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للانتقال إلى أحد الأندية حتى يتمكن من المشاركة بصورة أساسية خلال المُتبقى من الموسم الجارى.

كان ”الخليج 365” قد نشر فى الفترة السابقة قرار روقة بالاتفاق مع إنبى حول فسخ الإعارة، وهو القرار الذى أخطر به اللاعب مسئولى الزمالك فى الساعات القليلة الماضية بصورة رسمية، ما أدى إلى مُطالبة مسئولى الأبيض له بتحديد وجهته أولاً للموافقة على انتقاله، حيث يُفاضل بين مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز، وطلب مسئولى القلعة البيضاء من روقة اختيار ناديه الجديد الذى سيخرج له على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حتى يتم الحصول على موافقة قلعة ميت عقبة.

شارك روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 – 2019، قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 - - 2020، حيث كانت إجمالي مشاركاته مع الفريق البترولى 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

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يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 20 نقطة، حققهم من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 4 مواجهات، بعدما خاض 14 مباراة سجل خلالهم 16 هدفًا واستقبل مثلهم.

يذكر أن الزمالك يختتم اليوم استعداداته لخوض مباراته أمام وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف.