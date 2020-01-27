شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. موقف رمضان صبحى من الانضمام لمعسكر المنتخب فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، موقف كل اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفراعنة فى معسكره، خاصة اللاعبين العائدين من الإصابات، وفى مقدمتهم رمضان صبحى العائد من إصابة طويلة، بعد شكواه من تمزق فى العضلة الخلفية غاب على أثرها منذ منتصف ديسمبر الماضى.

ويؤدى رمضان صبحى المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل، بعدما خضع لبرنامج علاجى مكثف من أجل تجهيزه للعودة والمشاركة فى المباريات بكل قوة بعد غياب استمر قرابة الشهر ونصف.

ومن الصعب لحاق رمضان صبحى بمباراة فريقه ضد الهلال السودانى فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يكون جاهزًا للمشاركة فى المباريات بدءًا من المباريات التالية وتحديدًا فى الدورى المصري.

واستكمل رمضان صبحى، تنفيذ برنامجه التأهيلى على هامش مران الأهلى الجماعى اليوم الاثنين، وخاض اللاعب تدريبات بدنية فى الجيم، ثم استكمل البرنامج فى الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى كما ادى رمضان تدريبات خفيفة بالكرة فى إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ويستعد لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى المجموعة الثانية فى البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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