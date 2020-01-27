شكرا لقرائتكم الاتفاق يتعاقد مع أفضل لاعب واعد في كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الاتفاق اليوم الاثنين تعاقده مع أحمد الغامدي بعقد يمتد لخمس سنوات قادما من نادي باسفيك الكندي. وانضم الغامدي إلى نادي باسفيك الكندي في 2019 في سن السابعة عشرة ليصبح أصغر لاعب في الدوري الكندي الممتاز. وحصل الغامدي على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الكندي لعام 2019، وانضم للمنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يتعاقد مع أفضل لاعب واعد في كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.