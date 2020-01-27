تقرير.. كوبي براينت اسطورة كرة السلة الاميركية في سطور

الإثنين 27 يناير 2020

اصيبت الرياضة عامة وكرة السلة خاصة بصدمة كبيرة بعد وفاة أسطورة كرة السلة الأميركية السابق ​كوبي براينت​ اثر حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا .



وتمتع براينت بمهارة فائقة جعله يتربع لسنوات طويلة ضمن أعظم الأسماء في تاريخ اللعبة قبل أن يعتزل منذ أربع سنوات بعد مشوار حافل لمع خلاله اسمه مع فريق ​لوس انجلوس ليكرز​.

ويتمتع كوبي براينت برقم مميز، بين أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ دوري المحترفين الأمريكي الـ NBA حيث يحتل المركز الرابع بعد ​ليبرون جيمس​ الثالث و​كارل مالون​ الثاني و​كريم عبد الجابر​ .

وفي ما يلي نبذة عن حياته :

بدأ كوبي براينت ( 41 عاما) مسيرته الاحترافية مع فريق لوس انجلوس ليكرز في 1996 واستمر معه عشرون عاما لغاية 2016 موعد اعتزاله .

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احرز معه لقب الدوري الأمريكي 5 مرات اعوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010 و الوصافة مرتين عامي 2004 و2008.

واختير براينت أفضل لاعب في الدور العادي موسم 2007-2008 وأفضل لاعب في الادوار النهائية عامي 2009 و2010

كما اعتبر أفضل مسجل في الدوري في موسمي 2005-2006 (بمعدل 35.4 نقطة في المباراة الواحدة) و2006-2007 (بمعدل 31.6 نقطة)

و خاض مباراة النجوم «اول ستارز» 18 مرة وكانت اول مرة في 1998 عندما كان يبلغ 18 عاما واعتبر اصغر لاعب يخوض هذه المباراة .

واختير أفضل لاعب في مباراة النجوم 4 مرات اعوام 2002 و2007 و2009 و2011

ويعتبر اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل أكثر من 30000 نقطة (33643 نقطة) ونجح في أكثر من 6 الاف تمريرة حاسمة ويحمل الرقم القياسي في عدد النقاط في مباراة واحدة عندما سجل 81 نقطة في سلة ​تورونتو رابتورز​ في 22 يناير 2006 .

كذلك احرز مع منتخب بلاده في الالعاب الاولمبية لقب عامي 2008 و2012.