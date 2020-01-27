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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير.. كوبي براينت اسطورة كرة السلة الاميركية في سطور والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
اصيبت الرياضة عامة وكرة السلة خاصة بصدمة كبيرة بعد وفاة أسطورة كرة السلة الأميركية السابق كوبي براينت اثر حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا .
وتمتع براينت بمهارة فائقة جعله يتربع لسنوات طويلة ضمن أعظم الأسماء في تاريخ اللعبة قبل أن يعتزل منذ أربع سنوات بعد مشوار حافل لمع خلاله اسمه مع فريق لوس انجلوس ليكرز.
ويتمتع كوبي براينت برقم مميز، بين أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ دوري المحترفين الأمريكي الـ NBA حيث يحتل المركز الرابع بعد ليبرون جيمس الثالث وكارل مالون الثاني وكريم عبد الجابر .
وفي ما يلي نبذة عن حياته :
بدأ كوبي براينت ( 41 عاما) مسيرته الاحترافية مع فريق لوس انجلوس ليكرز في 1996 واستمر معه عشرون عاما لغاية 2016 موعد اعتزاله .
احرز معه لقب الدوري الأمريكي 5 مرات اعوام 2000 و2001 و2002 و2009 و2010 و الوصافة مرتين عامي 2004 و2008.
واختير براينت أفضل لاعب في الدور العادي موسم 2007-2008 وأفضل لاعب في الادوار النهائية عامي 2009 و2010
كما اعتبر أفضل مسجل في الدوري في موسمي 2005-2006 (بمعدل 35.4 نقطة في المباراة الواحدة) و2006-2007 (بمعدل 31.6 نقطة)
و خاض مباراة النجوم «اول ستارز» 18 مرة وكانت اول مرة في 1998 عندما كان يبلغ 18 عاما واعتبر اصغر لاعب يخوض هذه المباراة .
واختير أفضل لاعب في مباراة النجوم 4 مرات اعوام 2002 و2007 و2009 و2011
ويعتبر اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل أكثر من 30000 نقطة (33643 نقطة) ونجح في أكثر من 6 الاف تمريرة حاسمة ويحمل الرقم القياسي في عدد النقاط في مباراة واحدة عندما سجل 81 نقطة في سلة تورونتو رابتورز في 22 يناير 2006 .
كذلك احرز مع منتخب بلاده في الالعاب الاولمبية لقب عامي 2008 و2012.
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