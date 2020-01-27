أتلانتا يتفوق على مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة هجوميًا! 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

أحمد مجدي

يقدم أتلانتا أداء استثنائي في الموسم الحالي بالنسبة للإمكانيات التي يملكها، وبالأخص في الشق الهجومي الذي يتفوق فيه على معظم الفرق الأوروبية بما فيهم ليفربول وبرشلونة والعديد من الفرق الأخرى.



ويحتل أتلانتا المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، لكن ليس هذا ما يميزه، وإنما تسجيله 57 هدفاً خلال 21 مباراة خاضها حتي الآن، بمعدل 2.7 هدف في المباراة الواحدة.

وهناك فريق واحد فقط في أوروبا يتفوق على أتلانتا هجوميًا، وهو بايرن ميونخ الذي أحرز 55 هدفًا خلال 19 مباراة فقط خاضها في بطولة الدوري الألماني، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.

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ورغم أن مانشستر سيتي يعد الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بواقع 65 هدفًا، لكنه خاض 24 مباراة في الدوري الإنجليزي، بمعدل 2.7 هدف في المباراة، وهو نفس المعدل التهديفي لأتلانتا، رغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين.

ريال مدريد خارج القائمة وبرشلونة يحتل مركز متأخر

وغاب ريال مدريد عن قائمة أقوى 10 فرق هجوميًا هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى 39 هدفًا فقط خلال 21 مباراة، بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة فقط، وذلك بسبب انخفاض مستوى العديد من المهاجمين، وإصابة إدين هازارد، وعدم انسجام لوكا يوفيتش.

على الجانب الآخر، حجز برشلونة مقعدًا في القائمة، لكنه احتل مركز متأخر رغم تسجيله 50 هدفًا، بمعدل 2.4 هدف في المباراة، وهناك العديد من الفرق التي تتفوق عليه على الصعيد الهجومي.

بينما أقوى 10 فرق هجوميًا في الموسم الحالي 2019-2020

بايرن ميونخ: 55 هدف – 19 مباراة – (2.9 هدف في المباراة الواحدة) أتلانتا: 57 هدف – 21 مباراة (2.71 هدف في المباراة الواحدة) مانشستر سيتي: 65 هدف – 24 مباراة (2.7 هدف في المباراة الواحدة) بوروسيا دورتموند: 51 هدف – 19 مباراة (2.68 هدف في المباراة الواحدة) لايبزيج: 51 هدف – 19 مباراة (2.68 هدف في المباراة الواحدة) باريس سان جيرمان: 52 هدف – 21 مباراة (2.47 هدف في المباراة الواحدة) برشلونة: 50 هدفاً – 21 مباراة (2.38 هدف في المباراة الواحدة) ليفربول: 54 هدف – 23 مباراة (2.34 هدف في المباراة الواحدة) لاتسيو: 47 هدف – 21 مباراة (2.23 هدف في المباراة الواحدة) ليستر سيتي: 52 هدف – 24 مباراة (2.16 هدف في المباراة الواحدة)