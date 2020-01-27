الكشف عن موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو «الفار» في الدوري المصري

كشفت وسائل إعلامية عن موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

ونقلت بوابة "الوفد" الإلكترونية عن مسئولو اتحاد الكرة قولهم إن تقنية الفيديو ستظهر لأول مرة في الدوري يوم 10 فبراير المقبل.

وأضاف الموقع أن الحكام يخضعون حالياً لتدريبات على استخدام التقنية تمهيداً لتطبيقها في مصر الفترة المقبلة.

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وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة قد أجرت اختبارًا عمليًا ونهائيًا للحكام على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، للتدريب على استخدام تقنية الفيديو فى الملاعب المصرية، وشهد التدريب قيام الحكام باستخدام الأجهزة الجديدة والتعامل معها استعدادًا لتطبيقها على أرض الواقع.

ووقع اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثاني من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذي تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تنتهي في 31 يوليو المقبل.

ويشمل العقد تطبيق تقنية الفيديو في مصر على سبيل التأجير التمويلي وينتهي بالبيع، والذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مسئولو اتحاد الكرة قولهم إن تكلفة تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدوري المصري ستصل لمليون يورو في الموسم الواحد (ما يعادل 18 مليون جنيه مصري تقريبًا)، بواقع 3 آلاف يورو في المباراة الواحدة تقريباً، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.