فايلر يمنح الضوء الأخضر لإعارة عمار حمدي حتى نهاية الموسم

أعرب المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر عن موافقته على رحيل اللاعب عمار حمدي إلى فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم مشاركة اللاعب بين صفوف فريق بانتظام خلال الموسم الجاري، بالرغم من التألق الذي ظهر به اللاعب بين صفوف المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا والدور الكبير الذي قام به في التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في المحافظة على مستوي اللاعب وعدم تراجعه.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر قد توصل إلى اتفاق مع مسئولي طلائع الجيش على كافة تفاصيل الصفقة، ليقترب اللاعب من الانتقال إلى صفوفه خلال الفترة القادمة حتى انتهاء الموسم الجاري، على أن يقوم اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله إلى الطلائع خلال الأيام القليلة المقبلة.