حمدي فتحي يكشف عن موعد عودته إلى الملاعب

صرح لاعب وسط النادي الأهلي “حمدي فتحي” معلنا عن موعد مشاركته في المباريات من جديد والعودة إلى الملاعب بعد غيابه لفترة طويلة منذ نوفمبر الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر الفراعنة؛ حيث يعاني من قطع في غضروف الركبة وكان قد أجري جراحة في ألمانيا.

وصرح اللاعب مؤكدا عودته إلى الملاعب من جديد والمشاركة في مباريات فريقه في شهر مايو القادم، مشيرا إلى أن حركة خاطئة أثناء استلامه للكرة هي ما أدت إلى الإصابة بانقطاع الغضروف.

وأكمل اللاعب مؤكدا أن بطولة الدوري ستكون من نصيب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن تفكير الفريق منذ فترة الإعداد كان الفوز بالبطولة وعدم تكرار أخطاء الموسم المنقضي، مضيفا أن هناك العديد من المنافسين على البطولة مثل نادي الزمالك وفريق بيراميدز.