النشرة الرياضية.. الأهلي يتصدر مجموعته.. والفراعنة يسقطون نسور قرطاج ويتوجون بكأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 26 يناير 2020.

سموحة يعلن عن التعاقد مع صفقة الأهلي التاريخية رسمياً

أعلن نادي سموحة عن التعاقد مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بمشاركة صلاح.. شروزبري يجبر ليفربول على "إعادة" في كأس الاتحاد

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه شروزبري تاون بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، لينتظر الفريقان مواجهة إعادة تبعًا للوائح البطولة.

بالفيديو.. الأهلي يتصدر مجموعته بهدف أمام النجم في انتظار موقعة الهلال بدوري الأبطال

حقق الأهلي فوزًا صعبا على النجم الساحلي بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم على ستاد السلام.

أفريقيا تحت السيطرة.. الفراعنة يسقطون نسور قرطاج ويتوجون بكأس أفريقيا

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزًا كبيرًا أمام تونس بنتيجة 27-23، في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد على صالة قصر الرياضة برادس.

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الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد سلبياً ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل نادي الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد تعادله سلبياً مع الاتحاد السكندري في إياب دور ربع النهائي بأفضلية الهدف خارج الأرض.

بيراميدز يتلقى خسارته الأولى بأفريقيا أمام رينجرز في الكونفدرالية

تلقى فريق بيراميدز الخسارة لأول مرة على المستوى الإفريقي بالخسارة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام إينوجو رينجرز النيجيري في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد القاهرة.

بالصور.. الاتفاق يعلن إتمام اجراءات ضم أزارو

أعلنت إدارة نادي الاتفاق إتمام اجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المنضم إلى صفوف الفريق السعودي على سبيل الإعارة.

مران الزمالك يشهد عودة جمعة وتأهيل بنشرقي ورسالة من كارتيرون للاعبيه

استأنف فريق الزمالك مرانه صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الممتاز، والقرر لها الثلاثاء القادم.

التونسية أُنس جابر تكتب التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

كتبت التونسية أنس جابر اسمها بأحرف من نور في تاريخ بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بتأهلها إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها.