شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن تصحيح المسار أمام تماسيح النيل فى المكس والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، بينما يقبع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.
وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكون من: أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى عوض الزناري، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال، حامد خالد الجابري، أحمد فتحي حمزة فيليكس، محمد عبد اللطيف جريندو، أحمد عبد الباسط شرويدة، النيجيري أنتوني لوكاسا.
على الجانب الآخر تبدو مباراة اليوم حاسمة فى مستقبل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان مع تماسيح النيل، لاسيما فى ظل رغبة الفريق الجنوبى فى خطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط، ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الحدود مكون من: إسلام سليمان، عبدالله السنجهاوي، إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، الحسيني سمير، أحمد الصغيري، مصطفى عادل دويدار، أحمد عامر، محمد الصباحي، فادي فريد، عبدالرحمن خالد جبنة.
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