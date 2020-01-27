الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما يدرس الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاستعانة بمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، فى قيادة خط وسط الأبيض، أمام وادى دجلة لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، الذى يغيب عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث بالإضافة إلى غياب عمر السعيد، مهاجم الفريق، الذى يغيب للإيقاف أيضًا، بعدما حصل الثنائى على البطاقة الصفراء الثالثة أثناء مباراة الجونة فى الجولة الثالثة عشر من منافسات المسابقة المحلية، والتى حسمها الأبيض لصالحه بهدفين دون رد، ووجه كارتيرون محمد حسن بتعليمات خاصة كما طالب اللاعبين بالضغط العالى على لاعبى دجلة الذى يلعب على التمريرات القصيرة كما منح عدد من الأدوار للاعبى الوسط والهجوم.

فيما يرفض الفرنسى كارتيرون المجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، والتى أدت للدفع بأحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، حيث يخشى المدرب الفرنسى المجازفة بالدفع باللاعب المغربى فى ظل الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة، خاصة بعدما نجح الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، خاصة أن الفريق عقب مباراة وادى دجلة سيدخل شهر فبراير المقبل وسط عدد من التحديات على رأسها الارتباط بمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى إلى جانب مواجهة الأهلى مرتين أحدهما فى السوبر المحلى والأخرى فى قمة الدورى ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.