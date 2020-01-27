شكرا لقرائتكم بعثة النجم الساحلى تغادر القاهرة اليوم بعد الخسارة أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت قائمة النجم الساحلي كالتالي:
حراسة المرمي: أشرف كرير ومكرم البديري.
خط الدفاع: صدام بن عزيزة وجدي كشريدة وبهاء الدين السلامي وعليه البريقي وزياد بوغطاس وعمر كوناطي.
خط الوسط: عمار الجمل وفراس بالعربي ومرتضى بن وناس وأمين بن عمر ومالك بعيو ومحمد المثناني وسليم بوخنشوش وحمزة لحمر وإيهاب المساكني.
خط الهجوم: كريم العريبي وحازم حاج حسن.
وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي الرابعة من عصر الخميس المقبل للسفر إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى المدير الإداري، بعثة الأهلى إلى السودان فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.
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