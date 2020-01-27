شكرا لقرائتكم بعثة النجم الساحلى تغادر القاهرة اليوم بعد الخسارة أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة فريق النجم الساحلى التونسى القاهرة فى الثامنة والنصف صباح اليوم الاثنين عقب مواجهة الأهلى أمس في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا،ووصلت بعثة الاهلي للقاهرة عصر الخميس الماضي وتدربت مرتين يومي الخميس والجمعة بملعبي بتروسبورت والسلام قبل خوض لقاء الاهلي أمس وشهدت قائمة النجم غياب الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الاهلي السابق وماهر الحناشي وياسين الشيخاوي للإصابة، كما تواجد في قائمة الفريق مكرم البديري، حارس الفريق، رغم الإيقاف، بعد الطرد الذي حصل عليه في مباراة الهلال السوداني الأخيرة.

وجاءت قائمة النجم الساحلي كالتالي:

حراسة المرمي: أشرف كرير ومكرم البديري.

خط الدفاع: صدام بن عزيزة وجدي كشريدة وبهاء الدين السلامي وعليه البريقي وزياد بوغطاس وعمر كوناطي.

خط الوسط: عمار الجمل وفراس بالعربي ومرتضى بن وناس وأمين بن عمر ومالك بعيو ومحمد المثناني وسليم بوخنشوش وحمزة لحمر وإيهاب المساكني.

خط الهجوم: كريم العريبي وحازم حاج حسن.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي الرابعة من عصر الخميس المقبل للسفر إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلى المدير الإداري، بعثة الأهلى إلى السودان فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة، وغيرها من الأمور التنظيمية.