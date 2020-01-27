نابولي يفوز على يوفنتوس بثنائية في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي

حقق فريق نابولي الفوز على يوفنتوس بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان باولو ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم .
افتتح نابولي التسجيل في المباراة عن طريق بيوتر زيلينسكي بهدف في الدقيقة 63 ثم أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب لورنزو إنسيني قبل أن يقلصاليوفي الفارق ويقتنص هدفًا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق كريستيانو رونالدو .
بهذه النتيجة يتوقف رصيد يوفنتوس عند 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما ارتفع رصيد نابولي إلى 27 نقطة في المركز العاشر بجدول الدوري .
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