شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: نجلة كوبي براينت لقيت مصرعها مع أبيها في حادث تحطم المروحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تؤكد تقارير صحفية أمريكية أن جيانا ماريا أونور، (13 عامًا)، نجلة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، لقيت مصرعها مع والدها في حادث تحطم الطائرة المروحية.

وأكدت تقارير أن براينت كان على متن طائرة مروحية في ولاية كاليفورنيا، وعلى إثر الحادث لقي براينت مصرعه.

وتم تأجيل جميع مباريات اليوم في مسابقة الـNBA بعد الخبر الصادم بوفاة الأسطورة كوبي براينت.