الأهلي المصري يسقط النجم الساحلي ويخطف الصدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

اقتنص الأهلي المصري فوزا صعبا، على ضيفه النجم الساحلي التونسي (1-0)، اليوم الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.



وسجل هدف الأهلي الوحيد، المهاجم النيجيري جونيور أجاي، في الدقيقة 32، ليثأر المارد الأحمر من هزيمته في ملعب رادس، أمام النجم الساحلي بنفس النتيجة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة.

واقتنص الأهلي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 10 نقاط، بينما تراجع النجم الساحلي للمركز الثاني، برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني