شكرا لقرائتكم فايلر : تصدر الأهلي للمجموعة طبيعي ولن أفصح عن أسباب غياب قفشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بفوز فريقه علي النجم مؤكدا ان العامل البدني سيطر على مجريات المباراة من الفريقين.

وقال فايلر :" غياب قفشة طبيعي وغيابه ليس للاصابة ولكن لاسباب لن افصح عنها..المكان الطبيعي للأهلي ان يتصدر مجموعته ولكن المفاجأت واردة فبرشلونة افضل فريق في العالم يخسر ويتعرض لهزائم..التدوير امر ضروري لمواجهة الاصابات وابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف نظيف احرزه جونيور اجاي على ملعب السلام في المواجهة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.