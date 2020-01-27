جدول ترتيب هدافى الدوري المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأحد 26 / 1 / 2020 مباراة واحدة فقط ضمن الجولة الـ15 من الدورى الممتاز حيث استضاف المقاولون العرب نظيره طنطا.

حقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على نظيره طنطا بثنائية نظيفة فى المباراة التى انتهت منذ قليل بالجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

تقدم محمد سمير مدافع المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 29 عقب كرة ثابتة لم يتمكن على فرج من التصدى لها، ثم عزز الكولومبى لويس إدوارد بالهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 75 من تسديدة قوية خارج منطقة الـ18 ليؤكد تفوق أبناء ذئاب الجبل على السيد البدوى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 32 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى المصرى، بينما توقف رصيد طنطا عند النقطة 13 فى المركز الثالث عشر.

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وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :