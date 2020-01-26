شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قائمة شرف أبطال أفريقيا لليد المتأهلين لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على تونس بنتيجة 27 / 23 لتحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ونجح منتخب مصر فى تقديم عرض أكثر من رائع بعد تحويل التأخر إلى تقدم وانتفاضة بعد الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة .

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قبل التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى .

و يرصد الخليج 365 قائمة شرف اللاعبين بالصور وفقا لما رصدته الصفحة الرسمية لإتحاد اللعبة عبر فيس بوك كالتالى :



محسن رمضان



يحيى الدرع



عمر الوكيل



محمد ممدوح هاشم 1



أكرم يسرى 1



إبراهيم المصرى 1



سيف الدرع 1



وسام نوار 1

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محمد سند 1



على زين 1



أحمد مؤمن صفا 1



أحمد عادل 1



كريم هنداوى 1



محمد عصام الطيار 1



أحمد هشام دودو



يحيى الدرع 1



يحيى خالد 1



محمد على



أحمد خيرى 1



حسن وليد 1



أحمد الأحمر 1



خالد وليد 1

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب.

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني 5 لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.