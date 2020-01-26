الامارات | سمكة بـ 200 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة بـ 200 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت سمكة كنعد اصطادها المتسابق حمدان عبدالله العبيدلي، وبلغ وزنها 30,85 كيلوغراماً، رقماً قياسياً في المزاد الخيري الذي أقيم عقب الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، إذ تم بيعها بـ 200 ألف درهم، فيما بيعت 15 سمكة بـ 592 ألف درهم خلال المزاد الذي ذهب ريعه لدعم الأعمال الخيرية للهلال الأحمر ومبادرات «كسوة يتيم» و«شتائهم أدفأ».

وحقق المتسابق راشد القبيسي المركز الثاني باصطياد سمكة وزنها 29,33 كلغم، وجاء طارق المنصوري ثالثاً بـ29,11 كلغم، في حين حل في المركز الأول في فئة السكل محمد عبد الله المرزوقي بوزن وقدره 29,40 كلغم، وأحمد هلال الظاهري ثانيا بوزن قدره 25,17 كلغم، وبدر صديق الخاجه ثالثا بوزن 24,36 كلغم.

وكانت السمكة الأغلى قد شهدت مزايدة قوية وعالية بين حضور المزاد بدأت مع عشرة آلاف، وانتهت إلى مبلغ 200 ألف درهم، حيث قام بشرائها سيف حمد جاسم الدرويش الذي حرص على أن يزايد على هذه سمكة المركز الأول.