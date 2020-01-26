التحكيم الإفريقي إلى أين؟.. باكاري جاساما يثير الجدل مجدداً ويحتسب هدفاً للترجي التونسي من تسلل فاضح

أثارت لقطة الهدف الثاني للترجي التونسي في شباك فريق الرجاء البيضاوي المغربي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت في الجولة قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي كانت تشير إلى فوز الرجاء بهدفين مقابل هدف، تحصل الترجي على ركلة حرة ثابتة نفذها عبد الرؤوف بن غيث.

ورفع بن غيث الكرة عالياً إلى داخل منطقة الجزاء، ليرتقي إليها محمد علي اليعقوبي، الذي هيأها برأسه لزميله فادي بن شوق، ليضعها الأخير بتسديد قوية في شباك حارس مرمى الفريق المغربي، في الدقيقة 81.

وأثارت اللقطة جدلاً واسعاً حيث تداول نشطاء مواقع التواصل صوراً لها تثبت أن هدف الترجي غير صحيح بداعي وجود حالة تسلل.

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وعلّق الخبير التحكيمي في شبكة "بي إن سبورتس"، الحكم السوري الدولي السابق جمال الشريف، على اللقطة مؤكداً ن هدف الترجي الثاني من موقف تسلل واضح.

وقال الشريف: "في الدقيقة 80 كرة مرفوعة من ركلة ثابتة، الحكم المساعد يقف في موقف صحيح، ودون ارتباك، ويرى لحظة لعب الكرة بشكل جيد. ابن غيث يلعب الكرة وبدران (لاعب الترجي) في موقف تسلل واضح، على الرغم من أنه لم يلمس الكرة ولكنه نافس عليها، وعندما تنافس على الكرة وتكون في موقف تسلل فإنك تعتبر متداخلا مع الخصم، وأضعفت قدراته، ويجب إيقاع العقوبة على اللاعب المتسلل (بدران)".

يشار إلى أن المباراة كان يديرها تحكيمياً الحكم المثير للجدل باكاري جاساما، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتأهل الترجي والرجاء معاً إلى الدور ربع نهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.