حظوظ ليفربول في التتويج بالدوري الإنكليزي ترتفع إلى 99%

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





عزز نادي ليفربول فرصته في إحراز الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه منذ إطلاق المسابقة بصيغتها الحالية عام 1992 ، في إطار سعيه لإنهاء حالة الصيام عن اللقب، التي لازمته منذ عام 1990 .

وبحسب موقع "فايف ثيرتي ايت"، فإن حظوظ ليفربول في التتويج باللقب ، قد ارتفعت لتصل نسبتها الى 99% ، وذلك في أعقاب تعثر مطارده المباشر مانشستر سيتي الذي وقع في فخ التعادل امام كريستال بالاس بهدفين لمثلهما في الجولة الثالثة والعشرين ، لتتقلص حظوظ حامل اللقب في الاحتفاظ بلقبه الى ما نسبته 1% فقط.

هذا وشهدت الجولة الثالثة والعشرون تعثراً لمانشستر سيتي مقابل تسجيل ليفربول انتصاراً جديداً على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين ، وهو ما أدى إلى توسيع الفارق بينهما ليصل إلى 16 نقطة لصالح "الريدز" قبل 15 جولة عن نهاية الموسم الرياضي ، مع الإشارة الى أن أبناء "الآنفيلد رود" لديهم مباراة مؤجلة مع ويست هام يونايتد ، مما يمنحهم فرصة بتعزيز الفارق إلى 19 نقطة.

يشار الى أن لحاق مانشستر سيتي بليفربول يعتبر أمراً صعباً على ضوء هذا الفارق الشاسع والأداء الخرافي الذي يقدمه "الريدز" الذين لم يخسروا أي مباراة حتى الآن مقابل تذبذب أداء ونتائج منافسيه و على رأسهم "السيتزن" .