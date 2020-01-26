رياضة | تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد

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يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على بلد الوليد في ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بلد الوليد

حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع: ناتشو – فاران – راموس - ميندي

الوسط: كاسيميرو – مودريتش – فالفيردي – توني كروس

الهجوم: إيسكو – كريم بنزيما

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الليجا برصيد 43 نقطة بينما بلد الوليد في المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة.