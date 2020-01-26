رياضة | ريال مدريد يتحدى بلد الوليد لاستغلال هدية برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحدى بلد الوليد لاستغلال هدية برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على بلد الوليد خلال المباراة التي تجمع بينهما في الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني قبل انطلاق منافسات الجولة فى جدول ترتيب "الليغا" برصيد 43 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي خسر من فالنسيا بهدفين نظيفين وترك الباب مفتوحًا للصدارة أمام الملكي بينما يحتل بلد الوليد المركز 15 برصيد 22 نقطة.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة بملعب "سانتياجو برنابيو".

ونجح الريال في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بآخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، منها 11 مباراة في الليجا.

ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.