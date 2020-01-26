رياضة | ريال مدريد يتحدى بلد الوليد لاستغلال هدية برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحدى بلد الوليد لاستغلال هدية برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة بملعب "سانتياجو برنابيو".
ونجح الريال في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بآخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، منها 11 مباراة في الليجا.
ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.
ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة الهدافين في الريال قبل مواجهة بلد الوليد، بعدما نجح فى تسجيل 16 هدفاً بمختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 12 هدفاً في الدوري، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.