رسميًا | النصر يخطف عبد المجيد الصليهم بفضل قانون بوسمان

تعاقد نادي النصر السعودي مع لاعب فريق الشباب “عبدالمجيد الصليهم” بشكل رسمي، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 25 يناير 2020.

ورفض اللاعب التجديد لفريقه مبديًا رغبته في الرحيل مع دخوله الفترة الحرة من تعاقده، وهي الفترة التي تعرف بقانون بوسمان (ما هو قانون بوسمان؟).

وبدأت إدارة نادي النصر في التفاوض مع الشباب برئاسة خالد البلطان من أجل شراء فترة الـ6 أشهر المتبقية في عقد الصليهم.

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وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قد صرح، بأن الصليهم رفض عرض الشباب البالغ 4.5 مليون ريال سعودي، وهو نفس المبلغ الذي قدمه النصر، مبديًا استيائه الشديد من مراوغات اللاعبين ومطالبتهم بالرحيل رغم تساوي العروض المالية.

وأكد البلطان، أن هناك عدد من اللاعبين يضعون العراقيل للبقاء مع نادي الشباب في الوقت الذي يقدمون فيه تسهيلات لأندية أخرى كي ينتقلون إليها بشكل رسمي، بعد اقتراب عقودهم من الانتهاء.

وتتجه إدارة نادي الشباب إلى بيع عقد الصليهم، وشراء لاعبين آخرين، قبل غلق باب الميركاتو الشتوي في شهر يناير الجاري.