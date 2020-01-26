شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة عشاء تجمع الصقر أحمد حسن مع الكاميروني صامويل إيتو.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، بصورة له مع الأسطوري الكاميروني صامويل أيتو نجم نادى برشلونة الإسباني السابق، أثناء تناولهما العشاء، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، منذ قليل، وكتب قائلاً: "مع نجم الكاميرون صامويل إيتو فى دعوة على العشاء".

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ويشارك إيتو في افتتاح مجموعة برايم هوسبيتاليتي مصر، اليوم السبت لمطعم "لا ليجا لاونج" بسيتي سنتر ألماظة أولى سلسلة المطاعم التى تحمل اسم العلامة التجارية لاليجا لاونج فى مصر، بحضور نجوم الفن والرياضة فى مصر والعالم، حيث تواجد في الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ووفرناندو مورينتيس نجم ريال مدريد السابق، وأحمد حسن قائد المنتخب الوطني السابق، وفرناندو سانز مدير العلاقات الدولية برابطة الدوري الإسباني لا ليجا، والفنان تامر حسني والفنان هاني سلامة.

واستمتع الحضور بمشاهدة مباريات الدوري الإسباني المقامة اليوم، وشهدت خسارة برشلونة من فالنسيا بهدفين دون رد، في الوقت الذي التقط فيه الحضور الصور التذكارية مع مجسم كأس الليجا المتواجد بالمطعم وقمصان كل أندية الدوري وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، بينما تجمع الأطفال الذين حضروا مع الضيوف بمنطقة الألعاب التي تتضمن أجهزة بلايستيشن.

وعلى سياق آخر، وجه النجم تامر حسني، الدعوة للأسطورة الكاميروني صامويل إيتو، لمشاهدة فيلمه "الفلوس" الذي يعرض حالياً في صالات العرض السينمائي.