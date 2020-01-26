شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الخطيب يؤدى واجب العزاء فى "عمدة" الأهلاوية فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تأدية واجب العزاء فى الراحل عماد محروس خليفة رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي في الإمارات. وتواجد الخطيب بصحبة محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي فى العزاء الذى أقيم بمسقط رأس الراحل في منطقة الوراق.

وكان عماد محروس الملقب بـ"عمدة" الأهلاوية في دبي قد لقى مصرعه فى حادث سير أليم بطريق الإسكندرية فجر يوم الجمعة الماضى.

ومن ناحية أخرى، اختتم فريق الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة، استعدادا لمباراة النجم الساحلى بالجولة الخامسة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التي تقام في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم "كهربا" - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.







