شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شيكابالا أخطأ بتغيير قميصه وسيعاقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أخطأ بوضع اسم نجل "آدم" على قميصه، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولى بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف أمير مرتضى فى تصريحات تليفزيونية إنه ستتم معاقبة شيكابالا رغم أن خطأه غير مقصود بسبب ما قام به من طبع حروف اسم ابنه آدم على قميصه فى مواجهة الفريق الكونغولى.

وعبر المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك عن سعاته بتأهل الأبيض إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة السادسة، مشيرًا إلى أنه أغلق صفحة دور المجموعات بحلوها ومرها، لافتا إلى أن الفريق الأبيض ينصب تركيزه فى الفترة الحالية على دور الثمانية، خاصة أن المنافسة فيها مختلفة عن دور المجموعات.

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