شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شيكابالا أخطأ بتغيير قميصه وسيعاقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أخطأ بوضع اسم نجل "آدم" على قميصه، خلال مواجهة مازيمبي الكونغولى بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبي.
وأضاف أمير مرتضى فى تصريحات تليفزيونية إنه ستتم معاقبة شيكابالا رغم أن خطأه غير مقصود بسبب ما قام به من طبع حروف اسم ابنه آدم على قميصه فى مواجهة الفريق الكونغولى.
وعبر المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك عن سعاته بتأهل الأبيض إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة السادسة، مشيرًا إلى أنه أغلق صفحة دور المجموعات بحلوها ومرها، لافتا إلى أن الفريق الأبيض ينصب تركيزه فى الفترة الحالية على دور الثمانية، خاصة أن المنافسة فيها مختلفة عن دور المجموعات.
وتأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو الزامبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "ليفي مواناواسا" ستاديوم ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى التى تضم الزمالك ومازيمبي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وحسم الزمالك تأهله قبل المباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام أول أغسطس فى الجولة السادسة من دور المجموعات، حيث ضمن الزمالك المركز الثانى برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة، ليضمن ممثل مصر التأهل إلى الدور التالي وصيفا.
تعادل أول أغسطس مع زيسكو جعل فى رصيد كل فريق 3 نقاط فقط في المجموعة الأولى، حيث كان زيسكو قد فقد فرصة التأهل إلى الدور الثاني تماما قبل المباراة، بينما كان يملك أول أغسطس أملا ضعيفا في التأهل، بشرط تحقيق الفوز اليوم في زامبيا، ثم الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد لكي يتأهل بفارق الأهداف، إلا أن ذلك لم يحدث.
وحجز مسئولو الزمالك فندقين لإقامة الفريق فى أنجولا، استعدادا لرحلة سفر الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.
وجاء حجز الزمالك لفندقين فى أنجولا وفقا لما كشفه مصدر مسئول بالنادى لوجود ضغط فى الوقت الحالى على الفنادق حيث ستتوجه بعثة استباقية من مسؤولى النادى قبل بعثة الفريق لمعاينة كافة الأمور والاستقرار على الفندق النهائى الذى سيقيم به الأبيض، حيث يعد أحدهما بالقرب من الملعب والآخر يبعد بمسافة 20 كيلو متر عن ملعب اللقاء.
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