شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 25 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 25 / 1 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي: بادجى يزين قائمة الاهلى فى مباراة النجم الساحلى.

بادجي يزين قائمة الأهلي فى مباراة النجم الساحلي أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. سيد عبد الحفيظ: نطمح للصعود بأفريقيا بأقدامنا.. والغيابات مؤثرة أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن فريقه سيخوض مباراة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء غد فى الأحد بدورى أبطال أفريقيا بدافع الفوز، ولا بديل عن الفوز، موضحا أن الأهلى يرغب فى التأهل لدور الثمانية بأقدامه وليس بأقدام الآخرين. بادجى يرتدى قميص فلافيو فى الأهلى أمام النجم ظهر لأول مرة السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى الجديد، فى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، التى تقام فى التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن تم قيده فى القائمة المحلية والأفريقية بدلاً من المغربى وليد أزارو الذى تمت إعارته لصفوف الاتفاق السعودى.

الأهلي بالأحمر والنجم بالأسود فى موقعة السلام بدورى أبطال أفريقيا

عقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ونظيره النجم الساحلى التونسى، ظهر اليوم بمقر النادى بالجزيرة، بحضور سمير عدلى المدير الإدارى للأهلي، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولى الفريق التونسى، وتم الاتفاق على ارتداء الأهلى زيه التقليدى "القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء"، بينما يرتدى النجم الساحلى زيا أسود بالكامل.

مران الأهلي.. رمضان صبحي يشارك فى الفقرة البدنية.. وتدريبات قوية للحراس

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شارك رمضان صبحي، لاعب الأهلي، فى المران البدنى الذى خاصه الفريق اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى التاسعة من مساء غد الأحد، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتأتى مشاركة رمضان فى إطار تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة بعد الاقتراب من التعافى من إصابته الأخيرة بمزق فى العضلة الخلفية، ويغيب رمضان عن مباراة النجم فيما يبذل الجهاز الفنى جهودا لتجهيز اللاعب لمباراة الهلال السودانى يوم 1 فبراير المقبل، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة النجم بدوري أبطال أفريقيا

صرفت إدارة النادي الأهلي مكافأة مالية للاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك قبل مواجهة النجم الساحلي المرتقبة، والمقرر لها غداً الأحد على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا. وقرر مسئولو الأهلي صرف مكافأة استثنائية بعد تحقيق 12 فوزا متتاليا فى بطولة الدوري العام، في الوقت الذي حرصت الإدارة الحمراء على صرف المكافأة قبل مواجهة النجم الساحلي، وذلك لتحفيز اللاعبين أملاً في تحقيق الثلاث نقاط والاقتراب بشكل كبير من الصعود للدور التالي، وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد غداً الأحد الموافق 26 يناير موعداً لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي فى القاهرة بدلاً من 24 الجاري والذى كان محددا من قبل، ،ومن المقرر أن يحضر مواجهة الأهلي والنجم 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

الأهلي يرفض مناقشة عروض رحيل الشناوي فى يناير

رفض مسئولو الأهلي، ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري رينيه فايلر، فكرة مناقشة العروض التي تلقاها محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، نظراً للحاجة الشديدة لخدماته، سواء في بطولة الدوري العام أو على المستوى القاري، وجدد أكثر من ناد أوروبي رغبته في ضم محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد المستويات الجيدة التى قدمها الحارس الدولي مع الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

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