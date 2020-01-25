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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريح صادم من شتيجن بعد الخسارة من فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يناير 2020
أحمد مجدي
أعترف مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة بحاجة الفريق إلى التحسن، غير أنه أعرب عن تفاؤله بقدرة البرسا على قلب الأوضاع والوصول إلى الفورمة المثالية.
وسقط فريق نادي برشلونة بالخسارة على ملعب مستايا، معقل نادي فالنسيا، بنتيجة هدفين دون رد في قمة الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.
الحارس الألماني البارع تحدث عقب نهاية المباراة قائلاً “لم تسنح لنا الكثير من الفرص لإيذائهم، علينا أن نتحسن في الكثير من الأشياء بعد هذه المباريات، ويجب أيضا أن نرى ما فعلناه بشكل صحيح وما قمنا به بشكل خاطئ”.
وأضاف “سوف نواصل العمل من أجل الوصول إلى ما نبحث عنه حقًا، يجب أن نستمر في العمل على ما يطلبه منا المدرب ويمكننا التحسن، فأنا متفائل”.
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