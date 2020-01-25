شكرا لقرائتكم الخليج 365.. مكافأة ضخمة للزمالك بعد التأهل رسميا للأدوار الإقصائية بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادي الزمالك مكافأة مالية ضخمة عقب التأكد من بلوغ الفريق الكروي الأول بالنادي الى الأدوارالإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقامة حالياً مستفيداً من الهدية القيمة التي منحها زيسكو يونايتد ضد اول اغسطس والتي أقيمت على ملعب الأول وانتهت بالتعادل الإيجابي لينهي بها الجدل بشأن الفرق المتأهلة عن المجموعة الأولى من البطولة القارية الشهيرة.

زيسكو واول اغسطس



وأهدى فريق زيسكو يونايتد الزامبي، للزمالك المصري بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري الأبطال، بالتعادل امام نظيره ومضيفه أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

زيسكو واول اغسطس



تقدم فريق زيسكو عن طريق اللاعب كالينجو في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل أري بابل للفريق الأنجولي في الدقيقة 67.

زيسكو واول اغسطس



وتأهل رسميا الزمالك صاحب وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي، الذي يحسم مصيره من التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال إفريقيا.

زيسكو واول اغسطس



وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي: مازيمبي 11 نقطة، الزمالك 8 نقاط، زيسكو 3 نقاط، وأول أغسطس3 نقاط أيضا.

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زيسكو واول اغسطس



وكانت مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بين أول أغسطس وزيسكو يونايتد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق.

الزمالك يتأهل لدور الثمانية



ووفقاً لنظام المكافآت الجديد لبطولات أفريقيا للأندية يحصل نادي الزمالك على 650 ألف دولار ما يوازي 10.4 مليون جنيه بعد ضمان تأهله الى الدور ربع نهائي للبطولة القارية التي يسعى فيها بطل الكونفيدرالية حصدها خلال النسخة الحالية خاصة وأنه يأمل في الظهور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.